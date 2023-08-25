(Штеркель) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штеркель) Эмма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штеркель Мартын

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
20.09.1955

Дочь: Медведева Зинаида

Отец ребёнка: Ильиных Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ирина

Отец ребёнка: Полянский Михаил

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Михаил

Смерть
Неизвестно
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