(Штеркель) Эмма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штеркель Мартын
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
20.09.1955
Дочь: Медведева Зинаида
Отец ребёнка: Ильиных Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ирина
Отец ребёнка: Полянский Михаил
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полянский Михаил
Смерть
Неизвестно