Большакова (Рышкова) Евфимия Петрова
Место рождения
Дата рождения10.07.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1803
Отец: Рышков Петр Фомин старший
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1819
Рождение ребёнка
08.12.1820
Отец ребёнка: Большаков Иван Павлов
Рождение ребёнка
19.09.1822
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Большаков Иван Павлов
Смерть
Неизвестно