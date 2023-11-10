Большакова (Рышкова) Евфимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова (Рышкова) Евфимия Петрова

Большакова (Рышкова) Евфимия Петрова

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.07.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1803

Отец: Рышков Петр Фомин старший

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.07.1819

Муж: Большаков Иван Павлов

Рождение ребёнка
08.12.1820

Сын: Большаков Даниил Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Павлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1822

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Большаков Иван Павлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close