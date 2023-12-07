Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Петр Сидорович
Петр Сидорович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сидор Осипович
1819 г.р.
Мать
Ирина Николаевна
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Сидор Осипович
Мать:
Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия