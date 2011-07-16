Демьянцева (Сорокина) Агрипина Ивановна 23.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДемьянцева (Сорокина) Агрипина Ивановна

Демьянцева (Сорокина) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1920

Дата смерти

16.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1920

Отец: Сорокин Иван Климович

Мать: Сорокина Евдокия

Рождение ребёнка
08.05.1948

Дочь: Демьянцева Валентина Андрияновна

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
04.04.1950

Сын: Демьянцев Василий Андриянович

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
10.01.1952

Дочь: Варлакова (Демьянцева) Анисья Андрияновна

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
05.03.1953

Дочь: Матвеева (Демьянцева) Клавдия Андрияновна

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Демьянцев Николай Андриянович

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Евтимова (Демьянцева) Татьяна Андрияновна

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Рождение ребёнка
18.01.1960

Дочь: Подчиненова (Демьянцева) Лидия Андрияновна

Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович

Смерть
16.07.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.