Демьянцева (Сорокина) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1920
Дата смерти16.07.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1920
Отец: Сорокин Иван Климович
Мать: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
08.05.1948
Дочь: Демьянцева Валентина Андрияновна
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
04.04.1950
Сын: Демьянцев Василий Андриянович
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
10.01.1952
Дочь: Варлакова (Демьянцева) Анисья Андрияновна
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
05.03.1953
Дочь: Матвеева (Демьянцева) Клавдия Андрияновна
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
30.09.1954
Сын: Демьянцев Николай Андриянович
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Евтимова (Демьянцева) Татьяна Андрияновна
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Рождение ребёнка
18.01.1960
Дочь: Подчиненова (Демьянцева) Лидия Андрияновна
Отец ребёнка: Демьянцев Андриян Миронович
Смерть
16.07.2011