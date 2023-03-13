Долговъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Долговъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Долговъ Данила
Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Долговъ Борисъ
Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мирскова Агафья
Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно