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Долговъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Долговъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Долговъ Данила

Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Долговъ Борисъ

Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мирскова Агафья

Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Долгова Авдотья Артемьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Авдотья Артемьева

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