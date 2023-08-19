Чувичкина Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувичкина Анастасия Петровна

Чувичкина Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1852

Сын: Чувичкин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Чувичкин Семен Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1854

Сын: Чувичкин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Чувичкин Семен Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувичкин Семен Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close