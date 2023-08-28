Руднева Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Параскева Алексеева

Руднева Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1887

Муж: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1888

Сын: Руднев Иван Данилов

Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1891

Сын: Руднев Арсений Данилов

Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Руднев Никита Данилов

Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1894

Дочь: Параскева Данилова

Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1899

Сын: Руднев Косма Данилов

Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close