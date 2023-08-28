Руднева Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1887
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1888
Сын: Руднев Иван Данилов
Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев
Рождение ребёнка
12.06.1891
Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1892
Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев
Рождение ребёнка
16.10.1894
Дочь: Параскева Данилова
Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1899
Сын: Руднев Косма Данилов
Отец ребёнка: Руднев Даниил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мелихов ?
Смерть
Неизвестно