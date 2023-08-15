Голузов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1979
Сын: Голузов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голузова Надежда Петровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край