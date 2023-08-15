Голузов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голузов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1979

Сын: Голузов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голузова Надежда Петровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голузова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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