Зайцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Генадий

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Галина

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Раиса

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Владимир

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