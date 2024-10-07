Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1783
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Сидорович
Рождение ребёнка
08.09.1785
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно