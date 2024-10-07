Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Тимофеевна

Место рождения

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1783

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Сидорович

Рождение ребёнка
08.09.1785

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно

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