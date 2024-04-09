Анна (Анисия) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Анисия) Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Алексей 2 Романов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Потылицын) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Потылицын Федор Алексеев

Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Потылицына) Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов

Смерть
Неизвестно

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