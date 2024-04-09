Анна (Анисия) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Потылицын) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Потылицын Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Потылицына) Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Потылицын Алексей 2 Романов
Смерть
Неизвестно