Огорельцева Лукия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Огорельцев Федор Филиппович
Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович
Рождение ребёнка
30.05.1852 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Огорельцев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович
Рождение ребёнка
18.04.1856 ст.
Сын: Огорельцев Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович
Рождение ребёнка
15.10.1857 ст.
Сын: Огорельцев Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно