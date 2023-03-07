Огорельцева Лукия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева Лукия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Огорельцев Федор Филиппович

Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович

Рождение ребёнка
30.05.1852 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Огорельцев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович

Рождение ребёнка
18.04.1856 ст.

Сын: Огорельцев Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1857 ст.

Сын: Огорельцев Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Огорельцев Филипп Гурьянович

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Филипп Гурьянович

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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