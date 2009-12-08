Кавригина (Кавригина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавригина (Кавригина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1939

Дата смерти

08.12.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Михаил Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.12.2009
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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