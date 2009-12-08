Кавригина (Кавригина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1939
Дата смерти08.12.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Михаил Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.12.2009
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область