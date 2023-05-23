von Uexküll (von Kursell) Luitgard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Uexküll (von Kursell) Luitgard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1684

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Kursell Christoffer Henriksson

Мать: Von Kursell Elisabeth Magdalena

Рождение ребёнка
01.01.1624

Дочь: Von Baranoff Anna Elisabeth

Отец ребёнка: Von Uexküll Johann

Рождение ребёнка
Около 1624

Дочь: Von Baranoff Anna (Johanna) Elisabeth

Отец ребёнка: Von Uexküll Johann

of, Livland, Estonia, USSR
Бракосочетание
Около 1636

Муж: Von Uexküll Johann

Make/Maka: Johann von Uexküll
Рождение ребёнка
1648

Сын: Von Uexküll Berend Johann

Отец ребёнка: Von Uexküll Johann

Похороны
13.02.1684
Reval (Tallin) Estland
Смерть
Около 1684
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