von Uexküll (von Kursell) Luitgard
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1684
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1624
Дочь: Von Baranoff Anna Elisabeth
Отец ребёнка: Von Uexküll Johann
Рождение ребёнка
Около 1624
Дочь: Von Baranoff Anna (Johanna) Elisabeth
Отец ребёнка: Von Uexküll Johann
of, Livland, Estonia, USSR
Бракосочетание
Около 1636
Муж: Von Uexküll Johann
Make/Maka: Johann von Uexküll
Рождение ребёнка
1648
Сын: Von Uexküll Berend Johann
Отец ребёнка: Von Uexküll Johann
Похороны
13.02.1684
Reval (Tallin) Estland
Смерть
Около 1684