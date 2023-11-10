Вяземская (Воронцова-Дашкова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Воронцова-Дашкова) Софья Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.08.1892

Дата смерти

13.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892

Отец: Воронцов-Дашков Иван Илларионович

Мать: Воронцова-Дашкова Варвара Давидовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
1912

Муж: Вяземский Владимир Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Татищева Нина Владимировна

Отец ребёнка: Вяземский Владимир Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Вяземский Иван Владимирович

Отец ребёнка: Вяземский Владимир Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь Вяземский, граф Левашов.
Эмиграция
1919
Откуда: Петроград, Российская империя Уехала с семьёй.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1958
Захоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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