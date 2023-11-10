Вяземская (Воронцова-Дашкова) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1892
Дата смерти13.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Титул: графиня.
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Татищева Нина Владимировна
Отец ребёнка: Вяземский Владимир Леонидович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Вяземский Иван Владимирович
Отец ребёнка: Вяземский Владимир Леонидович
Титул: князь Вяземский, граф Левашов.
Эмиграция
1919
Откуда: Петроград, Российская империя Уехала с семьёй.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1958
Захоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.