Сидоров Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сидоров Степан Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.11.1931
Дочь: Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Сидоров Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
16.07.1947
Сын: Сидоров Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960