Сидоров Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сидоров Степан Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.11.1931

Дочь: Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Сидоров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
16.07.1947

Сын: Сидоров Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Пелагея Матвеевна

Смерть
1960
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