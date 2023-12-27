Квашнина (Чижова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашнина (Чижова) Татьяна Александровна

Квашнина (Чижова) Татьяна Александровна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чижов Алексей Дмитриевич

Мать: Чижова Домна Родионовна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Павел Иллиарионович

Смерть
22.11.1860
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close