Квашнина (Чижова) Татьяна Александровна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1805
Дата смерти22.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чижов Алексей Дмитриевич
Мать: Чижова Домна Родионовна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1860
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер