Никиша Федор Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913
Жена: Никиша Агрипина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1914
Мать ребёнка: Никиша Агрипина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1917
Мать ребёнка: Никиша Агрипина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно