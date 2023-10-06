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Никиша Федор Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Марина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1913

Жена: Никиша Агрипина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Никиша Алексей Федорович

Мать ребёнка: Никиша Агрипина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1917

Сын: Никиша Яков Федорович

Мать ребёнка: Никиша Агрипина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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