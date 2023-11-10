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Кораблина Татьяна Алашеева

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.02.1860

Дата смерти

20.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1860

Отец: Алашеев (однодворец) Федор Петрович

Мать: Алашеева Анна Яковлевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1879

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1880

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1881

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1883

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Романова Агриппина Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1886

Дочь: Тарасова Ираида Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1888

Дочь: Кислинская Гликерия Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1891

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1898

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1901

Сын: Кораблин (однодворец) Яков Андреевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.11.1902
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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