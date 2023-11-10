Кораблина Татьяна Алашеева
Место рождения
Дата рождения22.02.1860
Дата смерти20.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Романова Агриппина Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Тарасова Ираида Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Кислинская Гликерия Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович
Сын: Кораблин (однодворец) Яков Андреевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Андрей Иванович