Рапонькина Дарья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рапонькин Трофим Иванович
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно