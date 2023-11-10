Рапонькина Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапонькина Дарья Герасимовна

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рапонькин Петр Иванович

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рапонькин Наум Иванович

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рапонькин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Рапонькин Иван Ферапонтович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рапонькин Иван Ферапонтович

Смерть
Неизвестно
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