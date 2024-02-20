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Юрченко Иван Федотович

Место рождения

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: Юрченко Федот Яковлевич

Мать: Юрченко Ксения Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
ГАЗО , Ф - Р5593-7-38, ЗАГС -1925г, запись-261,кадр-110,пленка-7811295
Смерть
Неизвестно
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