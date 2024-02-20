Юрченко Иван Федотович
Место рожденияУССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Дата рождения05.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Отец: Юрченко Федот Яковлевич
Мать: Юрченко Ксения Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
ГАЗО , Ф - Р5593-7-38, ЗАГС -1925г, запись-261,кадр-110,пленка-7811295
Смерть
Неизвестно