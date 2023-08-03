Романов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Романов Степан

Мать: ?

Смерть
1942
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