Вшивцева (Вахрушева) Марфа Меркуриева
Место рожденияп. Шаваговского
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Шаваговского
Бракосочетание
15.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1881 ст.
Сын: Вшивцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно