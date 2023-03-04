Вшивцева (Вахрушева) Марфа Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Вахрушева) Марфа Меркуриева

Место рождения

п. Шаваговского

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Шаваговского
Бракосочетание
15.02.1880 ст.

Муж: Вшивцев Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1881 ст.

Сын: Вшивцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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