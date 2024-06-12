Слесарева Екатерина Тимофеевна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСлесарева Екатерина Тимофеевна

Слесарева Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Поляны, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

08.12.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляны, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.11.1862

Муж: Слесарев Христофор Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 4 11 1862 (Слесарев) Христофор Трофимович Трофим Васильевич 17 Тшлыково 1 1845 Екатерина Тимофеевна Трофим Сергеевич 18 Поляны 1 1844 Тшлыково крестьянин (Гормачев) Филат Пе... Показать все
Смерть
08.12.1863
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о смерти. 30 8 12 1863 жена Тшлыково (Слесарев) Христофор Трофимович Екатерина Тимофеевна 18 лет горячка 1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.