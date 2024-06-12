Слесарева Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти08.12.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1862
Есть метрика о свадьбе. 4 11 1862 (Слесарев) Христофор Трофимович Трофим Васильевич 17 Тшлыково 1 1845 Екатерина Тимофеевна Трофим Сергеевич 18 Поляны 1 1844 Тшлыково крестьянин (Гормачев) Филат Пе... Показать все
Смерть
08.12.1863
Есть метрика о смерти. 30 8 12 1863 жена Тшлыково (Слесарев) Христофор Трофимович Екатерина Тимофеевна 18 лет горячка 1845