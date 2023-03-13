Заболотновъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Заболотновъ Осипъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Кузнецова Агрофена
Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Киселева Настасья
Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Заболотновъ Илья
Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева
Бракосочетание
Неизвестно