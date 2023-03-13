Заболотновъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотновъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Заболотновъ Осипъ

Мать: Заболотнова Дарья Терентьева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Кузнецова Агрофена

Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Киселева Настасья

Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Заболотновъ Илья

Мать ребёнка: Заболотнова Анна Остафьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотнова Анна Остафьева

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