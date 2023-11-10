Чебукова (Вотякова) Евдокiя Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебукова (Вотякова) Евдокiя Андреева

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чебуков Андрей Трофимов

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Вотяков Ларiон Львов

Рождение ребёнка
08.06.1851

Дочь: Акилина Ларiонова

Отец ребёнка: Вотяков Ларiон Львов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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