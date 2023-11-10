Чебукова (Вотякова) Евдокiя Андреева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чебуков Андрей Трофимов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Вотяков Ларiон Львов
Рождение ребёнка
08.06.1851
Дочь: Акилина Ларiонова
Отец ребёнка: Вотяков Ларiон Львов
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно