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Жданова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Иван Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Жданов Иван Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иван Михайлов

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1888

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