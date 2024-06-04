Жданова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Иван Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Жданов Иван Иванов
Отец ребёнка: Жданов Иван Михайлов
Смерть
После 1888