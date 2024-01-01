Митькина (Мусейцова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Мусейцова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1951

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1951

Отец: Мусейцов Федор

Мать: Мусейцова Анна

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