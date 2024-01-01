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Митькина (Мусейцова) Мария Федоровна
Митькина (Мусейцова) Мария Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1951
Пол
Женский
Отец
Мусейцов Федор
1908 г.р.
Мать
Мусейцова Анна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1951
Отец:
Мусейцов Федор
Мать:
Мусейцова Анна
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