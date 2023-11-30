Лапина (Скоморохова) Агрипина Абрамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Скоморохов Абрам
Бракосочетание
16.01.1833
Рождение ребёнка
05.11.1833
Дочь: Епистимия Саввина
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Лапин Фома Савватиев
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
30.07.1836
Дочь: Олимпиада Савватиева
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
21.03.1838
Дочь: Матрона Савватиева
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
22.11.1839
Сын: Лапин Нил Саватеев
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
30.09.1840
Дочь: Устина Савватиева
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Рождение ребёнка
30.09.1840
Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов
Смерть
Неизвестно