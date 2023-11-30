Лапина (Скоморохова) Агрипина Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Скоморохова) Агрипина Абрамова

Место рождения

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Скоморохов Абрам

Мать: Скоморохова Васса Моисеева

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.01.1833

Муж: Лапин Савватий Данилов

Рождение ребёнка
05.11.1833

Дочь: Епистимия Саввина

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Лапин Фома Савватиев

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1836

Дочь: Олимпиада Савватиева

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1838

Дочь: Матрона Савватиева

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1839

Сын: Лапин Нил Саватеев

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1840

Дочь: Устина Савватиева

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1840

Сын: Лапин Григорий Савватиев

Отец ребёнка: Лапин Савватий Данилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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