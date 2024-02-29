Пономарева (Кобякова) Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Кобякова) Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1801 и 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1820

Муж: Пономарев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Дочь: (Пономарева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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