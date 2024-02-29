Пономарева (Кобякова) Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1820
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Дочь: (Пономарева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно