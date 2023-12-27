Карасева (Волкова) Агрипина Филатова (Фиофилактова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти28.07.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Волков Филат
Мать: Волкова ?
Рождение ребёнка
15.12.1886
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
13.08.1888
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
16.03.1891
Сын: Карасев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Фонд 93 опись 1, дело 3985 л.д.317
Рождение ребёнка
05.12.1893
Дочь: Гришина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
16.09.1895
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
26.11.1896
Дочь: Варвара Васильва
Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Смерть
28.07.1899
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Причина смерти: От чахотки