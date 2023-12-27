Карасева (Волкова) Агрипина Филатова (Фиофилактова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Волкова) Агрипина Филатова (Фиофилактова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

28.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Волков Филат

Мать: Волкова ?

Рождение ребёнка
15.12.1886

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Карасев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
16.03.1891

Сын: Карасев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Фонд 93 опись 1, дело 3985 л.д.317
Рождение ребёнка
05.12.1893

Дочь: Гришина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
16.09.1895

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
26.11.1896

Дочь: Варвара Васильва

Отец ребёнка: Карасев Василий Васильевич

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Смерть
28.07.1899
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Причина смерти: От чахотки
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