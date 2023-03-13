Заварзинъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Беляева Марфа
Мать ребёнка: Заварзина Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мамыкина Оксинья Афонасьева
Мать ребёнка: Заварзина Агафья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заварзина Агафья Егорова