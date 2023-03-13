Заварзинъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзинъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Беляева Марфа

Мать ребёнка: Заварзина Агафья Егорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мамыкина Оксинья Афонасьева

Мать ребёнка: Заварзина Агафья Егорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварзина Агафья Егорова

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