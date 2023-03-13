Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Антипинъ Иванъ
Антипинъ Иванъ
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1903
Пол
Мужской
Отец
Антипинъ Никифоръ
1879 г.р.
Мать
Антипина (Шумакова) Мария Ефимова
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Антипинъ Никифоръ
Мать:
Антипина Мария Ефимова
Смерть
1903
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия