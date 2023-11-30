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Катерина Иванова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1755

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Максимъ Кузьминъ

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузьма Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Платонъ Кузьминъ

Отец ребёнка: Иванъ Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Петровъ

Смерть
1786
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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