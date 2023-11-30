Катерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максимъ Кузьминъ
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кузьма Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Платонъ Кузьминъ
Отец ребёнка: Иванъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Петровъ
Смерть
1786