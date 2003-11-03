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Шмидт Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1939

Дата смерти

03.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1964

Сын: Шмидт Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шмидт Антонина Филимоновна

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1971

Сын: Шмидт Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шмидт Антонина Филимоновна

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Антонина Филимоновна

Смерть
03.11.2003
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