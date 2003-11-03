Шмидт Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1939
Дата смерти03.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1964
Сын: Шмидт Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шмидт Антонина Филимоновна
Рождение ребёнка
29.03.1971
Сын: Шмидт Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шмидт Антонина Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2003