Карелина (Мандрыко) Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Мандрыко) Виктория Евгеньевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970

Отец: Мандрыко Евгений Сергеевич

Мать: Мандрыко Инна Иосифовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Врач, кандидат медицинских наук.
Бракосочетание
Около 1997

Муж: Карелин Александр Витальевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.07.1998

Дочь: Карелина Мария Александровна

Отец ребёнка: Карелин Александр Витальевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.2003

Дочь: Карелина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Карелин Александр Витальевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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