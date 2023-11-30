Карелина (Мандрыко) Виктория Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970
Работа или профессия
Около 1996
Врач, кандидат медицинских наук.
Бракосочетание
Около 1997
Рождение ребёнка
02.07.1998
Дочь: Карелина Мария Александровна
Отец ребёнка: Карелин Александр Витальевич
Рождение ребёнка
24.01.2003
Дочь: Карелина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Карелин Александр Витальевич
Место жительства
2014
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно