Душечкина Соломония Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина Соломония Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Душечкин Митрофан Ерофеев

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Душечкин Ефим Ерофеев

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Ерофей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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