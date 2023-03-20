Душечкина Соломония Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1894
Сын: Душечкин Митрофан Ерофеев
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1899
Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно