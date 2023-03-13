Шветчиковъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1759
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Шветчиковъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шветчиковъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шветчиковъ Тихонъ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шветчиковъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1759