Шветчиковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шветчиковъ Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Шветчиковъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Шветчиковъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шветчиковъ Тихонъ

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шветчиковъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1759
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