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Василий Терентьевич
Василий Терентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терентий Петрович
1829 г.р.
Мать
Анна Евтеевна
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Терентий Петрович
Мать:
Анна Евтеевна
Смерть
Неизвестно
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