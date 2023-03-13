Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Кругловъ Василей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Лебетковъ Кондратий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Затей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана