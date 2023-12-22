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Панферова Евдокия Антоновна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Парфенов Антон Парфенович

Мать: Парфенова Екатерина Карповна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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