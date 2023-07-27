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Шестаков Дмитрий Сергеевич
Шестаков Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.?.?
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Сергей Валерьевич
1979 г.р.
Мать
Шестакова (Выходцева) Екатерина Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.?.?
Отец:
Шестаков Сергей Валерьевич
Мать:
Шестакова Екатерина Владимировна
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