Ярилина Варвара Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯрилина Варвара Владимировна

Ярилина Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Ярилин Семëн Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1936

Дочь: Бондаренко (Ярилина) Галина Семёновна

Отец ребёнка: Ярилин Семëн Васильевич

Смерть
Неизвестно

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