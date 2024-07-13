Ярилина Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Ярилин Семëн Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1936
Дочь: Бондаренко (Ярилина) Галина Семёновна
Отец ребёнка: Ярилин Семëн Васильевич
Смерть
Неизвестно