Чуракова (Чуракова) Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1850
Рождение ребёнка
24.08.1851
Отец ребёнка: Чураков Георгiй Поликарпов
Рождение ребёнка
15.08.1852
Сын: Чураков Флор Егоров
Отец ребёнка: Чураков Георгiй Поликарпов
Смерть
Неизвестно