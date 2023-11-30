Чуракова (Чуракова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Чуракова) Стефанида Иванова

Место рождения

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1850

Муж: Чураков Георгiй Поликарпов

Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Чураков Андрiан Егоров

Отец ребёнка: Чураков Георгiй Поликарпов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1852

Сын: Чураков Флор Егоров

Отец ребёнка: Чураков Георгiй Поликарпов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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