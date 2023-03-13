Кулеминъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кулеминъ Иванъ Андреевъ
Мать: $10
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кулемина Прасковья
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кулеминъ Матвей
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кулеминъ Миронъ
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кулеминъ Алексей
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулемина Пелагея Иванова