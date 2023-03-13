Кулеминъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулеминъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кулеминъ Иванъ Андреевъ

Мать: $10

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кулемина Прасковья

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кулеминъ Матвей

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кулеминъ Миронъ

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кулеминъ Алексей

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кулемина Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулемина Пелагея Иванова

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