Потапова (Потапова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Пимен Терентьевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Пимен Терентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно