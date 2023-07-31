Потапова (Потапова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Пимен Терентьевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Пимен Терентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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