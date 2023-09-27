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Чернявский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Дата смерти

После 2005

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Около 1964
Рига, Rīga
Служащий | Место работы: МВД Должность: Служащий
Бракосочетание
02.03.1973

Жена: Чернявская Галина Ивановна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1973

Дочь: Чернявская Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Чернявская Галина Ивановна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Чернявский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Чернявская Галина Ивановна

Рига, Rīga
Работа или профессия
Около 1980
Рига, Rīga
Место работы: МВД Начальник уголовного розыска Латвийской республики.
Работа или профессия
Около 2000
Рига, Rīga
Заместитель директора | Место работы: Гостиница "Интурист" Должность: Заместитель директора
Работа или профессия
Около 2003
Рига, Rīga
помощник капитана | Место работы: Круизный теплоход "Латвия" Должность: помощник капитана
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
После 2005
Рига, Rīga
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