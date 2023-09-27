Чернявский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1945
Дата смертиПосле 2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около 1964
Служащий | Место работы: МВД Должность: Служащий
Бракосочетание
02.03.1973
Рождение ребёнка
Около 1973
Дочь: Чернявская Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Чернявская Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Чернявский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Чернявская Галина Ивановна
Работа или профессия
Около 1980
Место работы: МВД Начальник уголовного розыска Латвийской республики.
Работа или профессия
Около 2000
Заместитель директора | Место работы: Гостиница "Интурист" Должность: Заместитель директора
Работа или профессия
Около 2003
помощник капитана | Место работы: Круизный теплоход "Латвия" Должность: помощник капитана
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 2005