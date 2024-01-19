Костерин Евгений Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Евгений Денисович

Костерин Евгений Денисович

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Костерин Денис Ефимович

Мать: Костерина Дарья

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
29.10.1845

Жена: Костерина Ксения Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1846

Сын: Костерин Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Костерина Ксения Павловна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Костерин Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Костерина Ксения Павловна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close