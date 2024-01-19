Костерин Евгений Денисович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Костерин Денис Ефимович
Мать: Костерина Дарья
Бракосочетание
29.10.1845
Рождение ребёнка
11.08.1846
Сын: Костерин Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Костерина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Костерин Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Костерина Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно