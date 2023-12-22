Девятова (Вотякова) Марина Лукина
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1850
Муж: Вотяков Иван Акакiев
Рождение ребёнка
02.02.1851
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Акакiев
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно