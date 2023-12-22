Девятова (Вотякова) Марина Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Вотякова) Марина Лукина

Место рождения

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1850

Муж: Вотяков Иван Акакiев

Рождение ребёнка
02.02.1851

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Акакiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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