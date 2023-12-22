Чуркина (Есипова) Екатерина Ефимова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
02.07.1895
Муж: Чуркин Иван Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.04.1896
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1898
Сын: Чуркин Петр Иванов
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1899
Дочь: Зеновия Иванова
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1901
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1904
Сын: Чуркин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1912
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1912
Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно