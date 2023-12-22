Чуркина (Есипова) Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Есипова) Екатерина Ефимова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Есипов Ефим Коллистратов

Мать: Есипова Параскева Харитонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.07.1895

Муж: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.04.1896

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1898

Сын: Чуркин Петр Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.11.1899

Дочь: Зеновия Иванова

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1901

Сын: Чуркин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1904

Сын: Чуркин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.10.1912

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Чуркин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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